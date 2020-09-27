الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بتقديم الدعم والإسناد لمشروع مركز درة لتمكين المرأة

2020/09/27 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الأحد، 27 أيلول، 2020، محافظات البصرة ونينوى وذي قار، بتقديم الدعم والإسناد، إلى القائمين على إنشاء مركز درة لتمكين المرأة في المحافظات المذكورة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغزي أكد خلال لقائه بممثلين عن منظمة المرأة في الأمم المتحدة ومؤسسة المنظمة ورابطة المصارف العراقية، بحضور دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على دور المرأة في المجتمع العراقي، في جميع المجالات، وضرورة تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً".

واضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا فكرة إنشاء المركز في محافظات نينوى والبصرة وذي قار، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوفير التمويل اللازم لتأسيس المشروع، الذي سيقدم من قبل رابطة المصارف العراقية ودعم المنظمات والوكالات الدولية والشركات الخاصة، في ضوء فكرة تأسيس المشروع التي وضعتها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي من شأنها تقديم الرعاية والدعم ا اللازم".

وتابع أن "المركز يهدف إلى إنشاء مراكز لتدريب النساء وتوعيتهن، إضافة إلى إيجاد مشروع اقتصادي دائمي، يعمل على تشغيل النساء وتوفير مصادر الدخل الثابت، وإتاحة فرص التحاقها بالعمل وإسهامها في الحياة الاقتصادية، حيث يحتوي على تقديم العديد من الخدمات الأساسية، كالتمكين المهني وبرامج الدعم النفسي والعيادات التطوعية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وبرامج تعليم الكبار والحملات التطوعية".

واوضح البيان أن "الإشراف على المركز وتحقيق أهدافه، سيتم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متمثلة بدائرة تمكين المرأة، والأخذ على عاتقها التنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات، والتنسيق والتعاون المباشر مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة، وتنظيم النشاطات المختلفة التي تعنى بالمرأة، فيما سيكمن دور منظمة المرأة التابعة إلى الأمم المتحدة، بالدعم الفني طويل الأمد، من خلال تقديم الاستشارات وبناء القدرات ودورات رفع الوعي وتطوير آليات العمل الفعال".

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