تسجيل وفاتين و431 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/27 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 431 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 425 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج المملكة ويقيمون بمناطق الحجر الصحي.واشارت الصحة الأردنية في موجز صحفي الى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع العدد الاجمالي معها للوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 45 حالة.وبينت بانه تم شفاء 91 مصابا، موضحة ان العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 8492 .وفي السياق أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز انه سيتم خلال الأسبوع الحالي وضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي بموجب تعهد من القائمين عليها.وقال رئيس الوزراء الاردني" انه ومع وصولنا لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس كورونا فان معركتنا اليوم هي معركة وعي والتزام بالدرجة الأولى"./انتهى

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