المباشرة بإصدار البطاقة الوطنية للنازحين في اقليم كردستان

2020/09/27 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ باشرت وزارة الداخلية بإصدار البطاقة الوطنية للنازحين في اقليم كردستان.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه في وقت سابق بإرسال لجنة مشتركة من وزارة الداخلية لإصدار البطاقة الوطنية للنازحين من المحافظات في المخيمات باقليم كردستان العراق وقد أنجزت اللجنة اكثر من ٦٠٠ بطاقة وطنية" اليوم الأحد " فيما بلغ عدد الهويات والمستمسكات الثبوتية الصادرة للنازحين اكثر من عشرين الف مستمسك، وقد تم تسليمها إليهم./انتهى9

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