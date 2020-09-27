وزير العمل يبحث مع ممثلي البنك المركزي والمصارف الأهلية وشركة التأمين إمكانية إسهامهم في إقراض الشباب الباحثين عن العمل

2020/09/27 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي مع ممثلي البنك المركزي والمصارف الأهلية وشركة التأمين منح القروض للشباب ضمن مشروع تشغيل الشباب الراغبين في إنشاء مشاريع مع المطورين.وناقش الركابي خلال اللقاء الذي جرى يوم الأحد بحسب بيان الوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : امكانية اسهام البنك المركزي في تمويل المصارف الاهلية بضمان شركة التأمين لمنح القروض للشباب الباحثين عن العمل بأقل فائدة ممكنة للاسهام في انجاح مشاريعهم ودعم الاقتصاد الوطني والتي تندرج ضمن عنوان المشاريع الاستثمارية المتوسطة وفقا لقانون الاستثمار العراقي رقم (١٣)، في خطوة تهدف الى تنفيذ جزء من ستراتيجية القضاء على البطالة ودعم القطاع الخاص.واستعرض ممثلو المصارف آلية عملهم والخطوات اللاحقة لإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية في ضوء تمويل البنك المركزي لهم، مشيرين الى انهم بصدد اعداد دراسة جدوى اقتصادية لتحقيق ذات الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها تجاه الباحثين عن العمل.واوضح الركابي ان دور البنك المركزي مهم في تمويل المصارف لتنفيذ رؤاها وفق مقتضيات المصلحة العامة، مشيراً الى ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة لعملهم والاعتماد على الدليل الاسترشادي الصادر من وزارة التخطيط وفق سياقات واضحة منها معرفة مقدار الضمانات.ودعا الوزير الى تخفيض نسب الفائدة وعدم تحميل المقترض الشاب اموراً مالية اضافية لكي يتمكن من تحقيق النجاح ضمن مشروعه، فضلاً عن اعتماد الجدية في العمل للخروج بتوصيات سريعة تخدم الباحثين عن العمل والإسراع في حسم القرارات المرتبطة بهذا الصدد، ومنح المبالغ للمستحقين الحقيقيين وفي الوقت ذاته توجيه المطورين للعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بتعهداتهم تجاه الوزارة./انتهى9

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