مركز درّة الخاص بتمكين المرأة يبحث التوسع في ثلاث محافظات

2020/09/27 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاحد، بتقديم الدعم والإسناد لمشروع مركز درة لتمكين المرأة.



وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2020)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، وجه محافظات البصرة ونينوى وذي قار، بتقديم الدعم والإسناد إلى القائمين على إنشاء مركز درة لتمكين المرأة في المحافظات المذكورة".

وأكد الغزي خلال لقائه ممثلين عن منظمة المرأة في الأمم المتحدة، ورابطة المصارف العراقية، بحضور دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على "دور المرأة في المجتمع العراقي في جميع المجالات وضرورة تمكينها سياسياً واقتصاديا ً واجتماعياً وثقافياً".

وناقش المجتمعون، - بحسب البيان - "فكرة إنشاء المركز في محافظات نينوى والبصرة وذي قار، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوفير التمويل اللازم لتأسيس المشروع، الذي سيقدم من رابطة المصارف العراقية ودعم المنظمات والوكالات الدولية والشركات الخاصة، في ضوء فكرة تأسيس المشروع التي وضعتها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي من شأنها تقديم الرعاية والدعم اللازم".

وأشار البيان إلى أن "المركز يهدف إلى إنشاء مراكز لتدريب النساء وتوعيتهن، إضافة إلى إيجاد مشروع اقتصادي دائمي يعمل على تشغيل النساء وتوفير مصادر الدخل الثابت، وإتاحة فرص التحاقها بالعمل وإسهامها في الحياة الاقتصادية، حيث يحتوي على تقديم العديد من الخدمات الأساس، كالتمكين المهني وبرامج الدعم النفسي والعيادات التطوعية، إضافة إلى التمكين الإقتصادي وبرامج تعليم الكبار والحملات التطوعية".

وتابع البيان أنه "سيتم الإشراف على المركز وتحقيق أهدافه من لدن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متمثلة بدائرة تمكين المرأة والأخذ على عاتقها التنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات والتنسيق والتعاون المباشر مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة وتنظيم النشاطات المختلفة التي تعنى بالمرأة".

ولفت إلى أنه "سيكمن دور منظمة المرأة التابعة إلى الأمم المتحدة، بالدعم الفني طويل الأمد من خلال تقديم الاستشارات وبناء القدرات ودورات رفع الوعي وتطوير آليات العمل الفعال".

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