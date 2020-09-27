البرلمان يوجه باستضافة محافظ بغداد لسببين

2020/09/27 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مجلس النواب، الأحد، باستضافة محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر.

ونقل بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وتلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (27 أيلول 2020)، عن النائب الاول لرئيس المجلس قوله ان "مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر".

وأضاف: "بالرغم من المصادقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط".

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