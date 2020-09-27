وفيات كورونا تبلغ الرقم الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية (صور)

2020/09/27 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مليون حالة حول العالم.

وبحسب موقع ورلد ميتر -المتخصص في رصد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا اليوم، مليون حالة، وبلغت 1,000,192، فيما وصلت اعداد المصابين إلى 33,175,085، مقابل 24,504,233 حالة شفاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متوقعة أن يصل عدد الوفيات المسجلة إلى مليون وهو ما حدث اليوم بالفعل.

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 33 مليون إصابة ، فيما يتفاقم الوضع فى العديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 50 ألفا و584 إصابة جديدة و851 وفاة.



وسجلت 4 ولايات بالغرب الأوسط الأمريكى زيادات قياسية، حيث سجلت مينيسوتا ومونتانا وساوث داكوتا وويسكونسن 1418 و343 و579 و2902 حالة جديدة على الترتيب.

وكانت 7 ولايات أغلبها بالغرب الأوسط سجلت زيادات قياسية يومية الأسبوع الماضى.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 88600 إصابة جديدة و1124 وفاة.

فى البرازيل، تم تسجيل 28378 إصابة جديدة إضافة إلى 869 وفاة، مقابل 399 وفاة و5573 فى المكسيك.

وتجاوزت الإصابات فى كولومبيا 800 ألف إصابة بعد يوم واحد من تجاوز الوفيات 25 ألف حالة عقب إعادة فتح البلاد قبل نحو شهر بعد عزل عام مطول.

وتجاوزت الإصابات فى الأرجنتين 700 ألف حالة، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم 7 أشهر من الحجر الصحى الذى ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.

وسجلت البلاد معدل زيادة استمر لسبعة أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتى بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل وجميعها دول لديها تعداد سكانى أعلى منها بكثير.



فى حين بلغ معدل الوفيات فيها متوسط 365 وفاة هذا الأسبوع.

وقالت روسيا إن العدد اليومى لحالات الإصابة الجديدة فى البلاد ارتفع، أمس، إلى أعلى مستوياته منذ 20 يونيو مسجلا 7867 إصابة و99 وفاة جديدة.

وفى موسكو وحدها، جرى رصد 2016 حالة وهى المرة الأولى التى تتخطى فيها الحالات فى العاصمة حاجز الألفين منذ 2 يونيو.

وسجلت ألمانيا 1411 إصابة جديدة، فيما سجلت فرنسا 39 وفاة و14412 إصابة جديدة، لتقترب من الرقم القياسى للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة، بينما أعلنت التشيك عن 9 وفيات و1985 إصابة جديدة.

فى آسيا، سجلت إندونيسيا 78 وفاة و3874 إصابة جديدة، مقابل 60 وفاة و2995 إصابة جديدة فى الفلبين، و14 إصابة جديدة فى الصين جميعها لوافدين من الخارج.

على الصعيد العربى، شرعت السلطات المغربية فى تنفيذ تدابير صارمة لوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك مع إغلاق الحدود الجوية والبحرية و8 مدن تمنع الناس من الدخول أو المغادرة.

وسجّلت تونس 786 إصابة و16 وفاة جديدة، مقابل 160 إصابة و4 وفيات فى الجزائر.

وفى لبنان، أعلن المكتب الإعلامى لرئيس «التيار الوطنى الحر»، وزير الخارجية السابق النائب جبران باسيل عن إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة واحدة و851 إصابة جديدة.

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