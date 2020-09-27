2020/09/27 | 19:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الأمني تصدر بيانا بشان استهداف معدات للتحالف الدولي في بابل

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