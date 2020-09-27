2020/09/27 | 19:49 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن "تحييدها" سبعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق بواسطة طائرة مسيرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تركية مسيرة تستهدف مقاتلين أكراد شمال العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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