طائرة تركية مسيرة تستهدف مقاتلين أكراد شمال العراق

2020/09/27 | 19:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن "تحييدها" سبعة عناصر في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق بواسطة طائرة مسيرة.

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