انفجار عبوة ناسفة ثانية برتل للتحالف الدولي

2020/09/27 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة يوم الاحد، برتل للتحالف الدولي في محافظة بابل.

واوضح مصدر امني، ان العبوة استهدفت الرتل على طريق الحلة السريع في محافظة بابل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت اليوم، عن انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي في ذي قار، لافتة الى ان الانفجار الحق الاضرار بعجلة في الرتل الذي استمر بالحركة نحو وجهته.

وكانت الرئاسات قد اكدت خلال اجتماعها اليوم، ان التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين انما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.

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