تركيا.. 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/09/27 | 20:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، الاحد، تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و68 حالة وفاة.

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