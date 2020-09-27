هوفنهايم ينتزع بايرن من أفراحه برباعية مفاجئة

2020/09/27 | 20:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ هوفنهايم ضيفه بايرن ميونخ بطل أوروبا بانتصار كاسح (4-1)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية من الدوري الألماني، لينتزع العملاق البافاري من أفراحه التي غرق فيها، منذ تتويجه بلقب دوري الأبطال، الذي أتبعه مؤخرا بالسوب

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