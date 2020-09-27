تحديد موعد قرعة دوري الكرة الممتاز

2020/09/27 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

حددت اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد قرعة دوري الكرة الممتاز 2020/ 2021.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته / المعلومة/ ان “لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت إقامة قرعة منافسات الدوري الكروي للموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم الخميس المقبل الاول من تشرين الثاني، وستكون البداية مع قرعة الدوري الممتاز، تعقبها قرعة بطولتي الكأس والدرجة الأولى”.

وأوضحت أن “مراسيم قرعة هذا الموسم ستقام في قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاندية المشاركة في الدوري”.

وبينت أن “الهيأة التطبيعية تامل أن تكون القرعة وآليتها بداية لموسم كروي يبشر بالخير، ويخدم تطلعات كرتنا ومنتخباتنا الوطنية وجمهور اللعبة الكريم”.

يذكر ان منافسات الدوري الممتاز ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.



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