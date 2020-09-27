٢٣ نائبا ببرلمان كردستان يتقدمون بطلب استجواب رئيس الحكومة ووزير المالية

2020/09/27 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف عضو برلمان كردستان سيروان بابان، الاحد، عن تقديم طلب لاستجواب رئيس الحكومة ووزير المالية في الإقليم.

وقال بابان لـ /المعلومة/ إن “٢٣ نائبا تقدموا بطلب استجواب رئيس الحكومة الكردية ونائبه ووزير المالية في مجلس نواب الإقليم”.

وأوضح، أن “الاستجواب يأتي بسبب الازمة المالية التي تضرب الاقليم ورواتب الموظفين”.

ويعاني إقليم كردستان من تداعيات انخفاض أسعار النفط، وسط تحذير من الدفع باتجاه مشاكل داخلية بعد عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.



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