2020/09/27 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | واشنطن بوست: بومبيو يبلغ الحكومة العراقية بنية واشنطن اغلاق سفارتها في بغداد

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