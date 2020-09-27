أرقام تبعث على بعض التفاؤل.. انخفاض نسبي بأعداد الوفيات والاصابات في العراق

2020/09/27 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، انخفاضا نسبيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي اليومي الذي نشرته وزارة الصحة، تسجيل خمس وخمسين حالة وفاة، وثلاثة الاف واربع مئة واحدى وثمانين إصابة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الكلية الى ثمانية آلاف وتسعمئة وتسعين حالة وفاة، وثلاث مئة وتسعة وأربعين الفا واربعمئة وخمسين إصابة منذ بدء تفشي الوباء في العراق، في حين كشفت الوزارة عن تماثل ثلاثة الاف وسبعمئة وخمسة وخمسين مصابا للشفاء، وهو ما يرفع عدد المتعافين الى مئتين وثماني الفا وست مئة وثلاثة وسبعين مريضا، بنسبة شفاء بلغت ثمانين بالمئة.

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