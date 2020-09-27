2020/09/27 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

*الرئاسات الثلاث تشدد على التصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن العراق وسيادته

*بيان: اجتماع الرئاسات الثلاث ركز على التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية

*بيان: الرئاسات الثلاث ناقشت تواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين واعتبرتها استهدافاً للعراق وسيادته

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