تفكيك شبكة داعشية والقبض على أفرادها بكركوك

2020/09/27 | 20:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد عن تفكيك شبكة إرهابية من فلول داعش في كركوك وإلقاء القبض على أفرادها، فيما أكد استمرار العمليات الأمنية وفقاً لرؤية استراتيجية واستخبارية.

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