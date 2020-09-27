البخاتي: وصلنا لمراحل نهائية في مفاوضات تنفيذ ميناء الفاو

2020/09/27 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية جاسم البخاتي، عن وصول عملية تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الى مراحلها النهائية.وقال البخاتي في بيان بعد اجتماع اعضاء اللجنة مع وزير النقل ناصر الشبلي"كان هناك اجتماع مهم بحضور وزير النقل ومدير الميناء ومسؤولين واستضافة شركة {دايو} الكورية المنفذة وتم التفاوض بخصوص الطريق الرابط بين الخط السريع والميناء بطول 62 كم والنفق والأرصفة الخمسة للميناء وكان هناك اتفاق على كل الامور الفنية باستثناء المبلغ المحدد للمشروع وكان تفاوض ورأي من لجنة الخدمات بان يخفض هذا المبلغ للاتفاق على عملية التنفيذ".وأضاف "وصلنا الى مراحل نهائية ونأمل الاستجابة السريعة من الشركة الكورية لغرض تذليل الصعاب" مؤكداً "نحن ماضون بخطوات واثقة واجتماعات وورش متكررة لانجاز هذا المشروع الواعد المتوقف منذ 2012 وتنطلق عجلته قريباً".وكانت وزارة النقل أكدت الثلاثاء الماضي عزمها تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير "وبعمق تسعة عشر مترا و80 سنتيمترا" مشددة انه "ووفق المخططات التي وضعها الاستشاري الايطالي، فنعد الشعب العراقي بان لا تراجع عن المشروع الحلم ولن نخذله"./انتهى9

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