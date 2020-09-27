وزير الدفاع يأمر بإرسال قطعات عسكرية إلى كربلاء لتعزيز خطة الزيارة الأربعينية/ موسع

2020/09/27 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اصدر وزير الدفاع جمعة عناد امرا بإرسال قطعات عسكرية إلى كربلاء لتعزيز خطة الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : تفقد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون القاطع الامني في محافظة كربلاء المقدسة حيث كان في استقباله قائد عمليات كربلاء وقائد الشرطة وآمر تشكيل الحشد الشعبي في المحافظة وعقد الوزير فور وصوله مؤتمراً امنياً في قيادة العمليات استمع فيه الى شرح مفصل عن مفردات الخطة الامنية الخاصة بإنجاح الزيارة الاربعينية للإمام الحسين (عليه السلام) .وأكد الوزير خلال المؤتمر على متابعة الحدود الادارية الفاصلة والمناطق الصحراوية ومسكها جيداً وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية بصورة تؤمن الحماية اللازمة لجميع الزائرين وطرق مسيرهم الى محافظة كربلاء وتكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المعلومة وتحليلها بدقة ومهنية كما أمر الوزير بإرسال قطعات عسكرية إضافية الى قيادة عمليات كربلاء المقدسة لتعزيز واجباتها خلال ايام الزيارة الاربعينية المباركة.وعلى هامش الجولة التفقدية التقى وزير الدفاع ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي حيث تباحث الجانبان الواقع الامني والزيارة الاربعينية والعمل بروح الفريق الواحد ودعم المرجعية الرشيدة لكل خطوات الامن والقانون والسلام./انتهى9

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