صحة نينوى تدعو الاطباء المقيمين المضربين الى اهمية العودة لمزاولة اعمالهم لمجابهة كورونا

2020/09/27 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ دعا مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي الاطباء المقيمين الدوريين الذين اضربوا عن الدوام بسبب مطالتبهم بحقوقهم الى اهمية العودة الى مزاولة اعمالهم لمواجهة كورونا.وقال الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الاطباء المضربين أحدثوا ضررا في مستشفيات المحافظة في الوقت الذي نواجه فيه جائحة كورونا"، متهما "اياهم بالتسبب بحالات وفاة جراء اضرابهم"./انتهى

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