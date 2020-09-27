دولة القانون: قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للكاظمي والحكومات القادمة

2020/09/27 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاحد، بان قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للكاظمي والحكومات القادمة....

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