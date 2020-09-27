تسجيل 55 حالة وفاة و3481 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/09/27 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم البلاد....

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