صحة بابل تباشر بتعيين خريجي معاهد التمريض

2020/09/27 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بابل- واع- أحمد جنجون

باشرت دائرة صحة بابل، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التعيين على الملاك الدائم للمشمولين بالتعيين المركزي من خريجي معاهد التمريض باختصاصاتها كافة للعام الدراسي 2018-2019.

وقال عضو لجنة التعيين في الدائرة حسين علي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة شكلت فريق عمل مؤلفا من أقسام وشعب التخطيط والموارد البشرية والحسابات والقانونية، مهمته ترويج معاملات المتقدمين".

وأضاف، أن "المتقدمين البالغ عددهم 1077 خريجاَ، ستروج معاملتهم على شكل دفعات ولمدة عشرة أيام، تقليلاً، للزخم والخوف من مخاطر جائحة كورونا".

وتابع أن "اللجنة المكلفة اعتمدت السياقات المتبعة بإحالة المتقدمين للفحص الطبي والكفالة الضامنة وتحديد أماكن العمل واحتياج كل مؤسسة صحية في المحافظة".

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