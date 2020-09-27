عبوة ناسفة تستهدف رتلاً لقوات التحالف في بابل

2020/09/27 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق إلى انفجار عبوة ناسفة، في محافظة بابل.



وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايلول 2020)، أنه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، إلى انفجار عبوة ناسفة، في ناحية المدحتيه ضمن قاطع شرطة محافظة بابل، مما أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل".

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