الكاظمي للأطباء المضربين عن العمل: سأتولى رعاية مطالبكم بشكل مباشر

2020/09/27 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مطالب الأطباء في العراق مشروعة، معلنا انه سيتولى رعاية مطالبهم بشكل مباشر، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذها.

واستمع الكاظمي خلال لقائه وفداً يمثل الأطباء المضربين عن العمل لمطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم في ظل جائحة كورونا، وفي هذا الظرف الصعب، الذي تشهد فيه البلاد أزمة مالية الى جانب تحديات اخرى.

ودعا الكاظمي الأطباء المضربين عن العمل الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية، ومساندة زملائهم من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، للعبور من هذه الأزمة الخطيرة.

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