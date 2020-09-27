قيس الخزعلي: تشكيل لجان للتحقيق باستهداف السفارة الأمريكية لا يخدم المصلحة

2020/09/27 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ان تشكيل لجان للتحقيق باستهداف السفارة الأميركية، لا يخدم المصلحة الوطنية، لأن العراق لا يشهد استهداف الهيئات الدبلوماسية والثقافية، بل استهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد.

وأضاف الخزعلي في بيان ان باقي الهيئات الدبلوماسية تمارس عملها بشكل طبيعي من دون أن يعتدي عليها أحد، مضيفا أن السفارة الامريكية حاليا هي لیست سفارة دولة صديقة وانما هي سفارة دولة احتلال العراق، بعد أن رفضت الادارة الامريكية تطبيق قرار الشعب مجلس النواب والحكومة العراقية.

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