ماكرون يقول إنه سيواصل الضغط من أجل تنفيذ مبادرة إنقاذ لبنان

2020/09/27 | 20:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم الأحد.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار لكنه قال إنه ”يخجل“ من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار.واستقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يوم السبت بعد أن حاول لشهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية مما وجه ضربة لخطة فرنسية تهدف إلى حشد زعماء البلاد لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975و1990.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز

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