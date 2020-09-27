الرئاسات العراقية تعلق على إعلان حالة الحرب وتحذر من ازمات ومخاطر

2020/09/27 | 20:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت الرئاسات العراقية الاربع "الجمهورية ، الحكومة، البرلمان والقضاء"، اليوم الاحد، على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال "الخارجة عن القانون"، فيما أشارت إلى أن "إعلان الحرب" هو من اختصاص مؤسسات الدولة وليس من حق أي طرف اعلانها.

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