الرئاسات الثلاث تدعو الى حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/27 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.

وناقشت الرئاسات بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التطورات الأمنية التي حدثت في الفترة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيينفي حين أكد المجتمعون رفض التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض تدخل الآخرين في شؤون البلاد، وأن العراق يرفض تحويل أرضه الى ساحة تصفية حسابات او منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول.

ودعت الرئاسات الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني.

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