ماكرون يمهل زعماء لبنان 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة الطريق ويستبعد العقوبات حاليا

2020/09/27 | 20:36 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم الأحد.صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه سيمهل الزعماء اللبنانيين من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة طريق اقترحتها باريس لإنقاذ لبنان من الانزلاق إلى الفوضى، لكنه استبعد فرض عقوبات على قادته حاليا.وأضاف ماكرون إنه لا يعتقد بأن فرض العقوبات سيكون مفيدا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز

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