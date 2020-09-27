الصحة تقرر العمل بنهج صحة الاسرة في الرصافة

2020/09/27 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، اعتبار عدد من المراكز الصحية التي تقع ضمن نطاق مسؤولية دائرة صحة بغداد الرصافة مراكز صحية تعمل بنهج صحة الاسرة.

وقال الوكيل الاداري لوزارة الصحة هاني موسى بدر العقابي في تصريح صحفي، ان وزارة الصحة والبيئة، قررت اعتبار عدد من المراكز الصحية التي تقع ضمن نطاق مسؤولية دائرة صحة بغداد الرصافة مراكز صحية تعمل بنهج صحة الاسرة”، مبينا ان “مراكز الرعاية الصحية الاولية شملت (الزوية – قطاع الرصافة ، البلديات – قطاع البلديات الصليخ الثاني – قطاع الاعظمية ، حي تونس – قطاع الاعظمية ) “.

واضاف العقابي، ان “البيان شمل مركز صحي الضباط قطاع بغداد الجديدة وعلي عبد العزيز الغراوي – قطاع الشعب و ام الكبر والغزلان -قطاع الشعب والفحامة – قطاع الاستقلال للرعاية الصحية الاولية”، لافتا الى انه “تم اعتماد هيكل تنظيمي وملاك قياسي للمراكز الصحية المذكورة وذلك ضمن اطار خطة وزارة الصحة الهادفة الى تسهيل الخدمات الصحية المقدمة الى المواطنين”.

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