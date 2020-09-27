نائب يدعو الكاظمي للتحقيق مع النزاهة: قدمنا ملفات فساد ولم تحرك ساكنا

2020/09/27 | 20:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق عاجل مع هيئة النزاهة بخصوص ملفات فساد قدمها.

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