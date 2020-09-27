وزير الزراعة يعلن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج العسل

2020/09/27 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج عسل النحل.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الخفاجي حضر مؤتمراً لجمعية النحالين في العراق، وأكد في بداية المؤتمر على الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع النحل في العراق لأجل إنتاج العسل الذي تم الوصول به إلى الاكتفاء الذاتي".



وأشاد الخفاجي بـ"الكادر الإداري للجمعية فضلاً عن النحالين عموماً على الإنجازات التي قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل وبالرغم من قلة الدعم المقدم لهم".وأشار إلى "التوجه لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي التام"./انتهى10

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