امانة بغداد تدعو المنظمات الدولية الى اعادة ترميم ثانوية العقيدة

2020/09/27 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا /دعت امانة بغداد المنظمات الدولية المعنية بالتراث الى اعادة ترميم ثانوية العقيدة باشراف امينها .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد منهل عزيز الحبوبي التقى الاب رامي شاؤول سيمون راعي دير الآباء الدومنيكان في بغداد لبحث الحفاظ على ثانوية العقيدة بوصفها احدى الصروح العلمية والتراثية في العاصمة .واضاف "ان امين بغداد دعا المنظمات الدولية المعنية بالتراث الى اعادة ترميم ثانوية العقيدة باشرافه كونها احد الرموز التراثية المهمة في العاصمة "./انتهى8

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