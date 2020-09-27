2020/09/27 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن المفردات التموينية الرشيد يمنح قروضاً تصل إلى 40 مليون دينار بغداد – الزمان اطلق مصرف الرشيد، قروضا تصل الى 40 مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (قرر منح قروض للموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصرف تصل الى 40 […]

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