2020/09/27 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن خطتها ولم تكشف موعد إستئناف الدوام إقليم كردستان يبدأ العام الدراسي الجديد بأجواء إحتفالية اربيل – فريد حسن بغداد – فائز جواد قرع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، جرس انطلاق العام الدراسي الجديد في عموم مدارس الإقليم مع مراعاة التدابير الوقائية والإرشادات الصحية اللازمة للحد من تفشي فايروس […]

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