2020/09/27 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثائق تكشف عن إشتراك 171 ألف أجنبي بالحرب ضد دمشق قيادة العمليات: الكاظمي يوجّه بإنهاء ملف الحدود المشتركة مع سوريا بغداد ـ الزمان كشفت قيادة العمليات المشتركة عن اصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهاً بضرورة إنهاء ملف الحدود المشتركة مع سوريا ، مؤكدة انها ستستخدم آلية وأسلوباً جديدين يتضمنان تكتيكات جديدة بهذ […]

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