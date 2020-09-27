ماكرون: لابد لحزب الله من إنهاء غموض موقفه في لبنان

2020/09/27 | 21:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم الاحد.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا بد لحزب الله اللبناني من أن يوضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان يمثل قوة سياسية جادة للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق للبلاد أو ميليشيا تتلقى الأوامر من إيران.وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي ”هناك سؤال يجب طرحه على حزب الله وأنفسنا.هل هو حقا حزب سياسي أم أنه يعمل فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟“.ومضى يقول ”أريد أن نرى ما إذا كان هناك شيء ممكن في الأسابيع القليلة المقبلة.أنا لست ساذجا، لكن ينبغي لنا الذهاب إلى نهاية هذا الطريق الأول“.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز

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