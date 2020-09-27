العمليات المشتركة: استمرار التنسيق مع البيشمركة لملاحقة فلول داعش

2020/09/27 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، استمرارها بملاحقة فلول داعش الإرهابي واستئصالها بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التنسيق مع قوات البيشمركة مستمر عبر الاتصالات واللقاءات مع قياداتها في ملاحقة داعش الإرهابي"، مبيناً "أننا نتبادل المعلومات مع البيشمركة من أجل منع الإرهابيين من التأثير في أمن المواطنين وسلامتهم".

وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بإعداد الخطط والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للضغط على المجاميع الإرهابية، والتنسيق المشترك لاستئصال التنظيمات الإرهابية ومنعها من الإضرار بالاقتصاد وسلامة البلد والمواطن".

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