2020/09/27 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس النواب العراقي والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية

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