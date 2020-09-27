2020/09/27 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، الصين، الأحد، بالتراجع عن التزاماتها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة وقوفها بجانب الحلفاء في جنوب شرق آسيا في مقاومة جهود بكين القسرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: بكين تراجعت عن التزاماتها في بحر الصين الجنوبي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: بكين تراجعت عن التزاماتها في بحر الصين الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).