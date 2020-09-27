المباشرة بتعيين خريجي معاهد التمريض على الملاك الدائم في هذه المحافظة

2020/09/27 | 21:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت دائرة صحة بابل، الأحد، المباشرة باستقبال طلبات التعيين على الملاك الدائم للمشمولين بالتعيين المركزي من خريجي معاهد التمريض باختصاصاتها كافة للعام الدراسي 2018-2019.

وذكر عضو لجنة التعيين في الدائرة حسين علي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (27 أيلول 2020)، إن "الدائرة شكلت فريق عمل مؤلفا من أقسام وشعب التخطيط والموارد البشرية والحسابات والقانونية، مهمته ترويج معاملات المتقدمين".

وأضاف علي، أن "المتقدمين البالغ عددهم 1077 خريجا، ستروج معاملتهم على شكل دفعات ولمدة عشرة أيام، تقليلا، للزخم والخوف من مخاطر جائحة كورونا".

وتابع عضو لجنة التعيين، أن "اللجنة المكلفة اعتمدت السياقات المتبعة بإحالة المتقدمين للفحص الطبي والكفالة الضامنة وتحديد أماكن العمل واحتياج كل مؤسسة صحية في المحافظة".

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