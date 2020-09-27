انطلاقة مذهلة لسواريز مع أتلتيكو مدريد

2020/09/27 | 21:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الأوروجوياني لويس سواريز، اليوم الاحد، أحدث صفقات أتلتيكو مدريد، أهدافه مع الروخيبلانكوس في شباك غرناطة.

وحل غرناطة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لليغا.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لسواريز بقميص أتلتيكو مدريد، بعد انتقاله من برشلونة، حيث دخل بديلًا في الدقيقة (70) بدلًا من دييجو كوستا.

وفي الدقيقة (72)، صنع هدفًا لزميله ماركوس يورنتي، قبل أن يرد له يورنتي الهدية في الدقيقة (85)، ليسجل سواريز الهدف الخامس لأتلتيكو.

كما سجل الأوروجوياني، الهدف الثاني له والسادس للروخيبلانكوس، في الدقيقة (90+3).

وانتقل سواريز للأتليتي هذا الصيف بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 6 ملايين يورو كمتغيرات.

PUKmedia وكالات‌

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