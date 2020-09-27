انخفاض العملة الايرانية مقابل الدولار

2020/09/27 | 21:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

يواصل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الصعود مقابل العملة المحلية الإيرانية (الريال)، التي لم تستقر على حال منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، فيما بدأت العملة تسجل بين فترة وأخرى انهيارًا كبيرًا.

وذكر موقع اقتصاد أون لاين الإيراني أنسعر الدولار تجاوز ...

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