الركابي: قرار اخراج القوات الامريكية ملزم للكاظمي والحكومات القادمة

2020/09/27 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاحد، بان قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للكاظمي والحكومات القادمة.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرار مجلس النواب العراقي باخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية ملزم لحكومة الكاظمي والحكومات القادمة ولايمكن لاي جهة سياسية ان تعمل بالضد منه لانها يعتبر انتحار سياسي لها كون القرار وطني جاء بتاييد شعبي “.

واضاف، ان “قرار مجلس النواب لايمكن الغائه الا بقرار نيابي اخر وهذا ما لانتوقع ان يحصل في الدورات القادمة مهما كانت الظروف لان قرار اخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية هو قرار الشعب العراقي”.

وكان مجلس النواب اصدر قرار رسمي باخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية عقب جريمتها النكراء في استهداف قادة النصر قرب مطار بغداد بالاضافة الى استهداف متكرر لقواطع الحشد الشعبي.



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