المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان.

2020/09/27 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ، الاحد، بان حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان.

وقال كوجر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي تعهد بعد استلامها زمام الامور في البلاد تقديم ورقة اصلاحية شاملة عن الوضع الاقتصادي في العراق لكنها لم تقدم اي شي رغم مرور عدة اشهر”.

واضاف كوجر، انه “تم طرح الملف على وزير المالية في الاستضافة الاخيرة له في مجلس النواب لافتا الى انه تعهد بتقديم الورقة الاصلاحية الشاملة في موزانة 2021 والتي ستشمل محاور متعددة ابرزها تعظيم الموارد الداخليةوتقليل الهدر المالي ومحاربة الفساد بكل اشكاله وتصحيح المسار العام للملف المالي في البلاد”.

واشار، ان ” العراق بامس الحاجة لاصلاحات اقتصادية شاملة تعزز ملفها المالي وتدفع الامور الى الامام خاصة وان هناك اشكالات كبيرة في ملفات متعددة تواجهها البلاد في الوقت الراهن”.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة منذ اشهر تسببت في صعوبة متكررة بتامين رواتب موظفيه.



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