المالكي يعتبر اساءة صحيفة ايرانية للسيستاني بانها اساءة لكل العراقيين

2020/09/27 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الاحد، الانتقاد الذي وجهته صحيفة كيهان العربية ضد المرجع الاعلى علي السيستاني بانه اساءة لكل العراقيين.

وقال المالكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “سماحة المرجع السيد السيستاني كان ولايزال صمام الامان في العراق لحماية العملية السياسية، وتصدى لها في اشد الظروف ويحظى باحترام الشعب العراقي بكل مكوناته”، مبينا اننا “نستنكر وبشدة ماورد في (صحيفة كيهان العربية) وما تضمنه المقال من نقد فيه اساءة لسماحة المرجع على خلفية استقباله لممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت”.

واعتبر المالكي، “تلك الاساءة بانها اساءة لكل العراقيين”، داعيا الصحيفة “لمعالجة هذا الموقف السيء الذي ايضا هو يتعارض مع موقف الجمهورية الاسلامية واحترامها الكبير للسيد المرجع”.

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