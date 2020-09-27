2020/09/27 | 21:33 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [صلاح_الدين] أفاد مصدر أمني، بمصرع شقيق وإصابة نجل نائب عن محافظة الديوانية بحادث سير في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: وفاة شقيق نائب وإصابة نجله بحادث سير في الشرقاط وليس انفجاراً
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: وفاة شقيق نائب وإصابة نجله بحادث سير في الشرقاط وليس انفجاراً
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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