مصدر: وفاة شقيق نائب وإصابة نجله بحادث سير في الشرقاط وليس انفجاراً

2020/09/27 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح_الدين] أفاد مصدر أمني، بمصرع شقيق وإصابة نجل نائب عن محافظة الديوانية بحادث سير في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

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