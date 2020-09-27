العراق ينقسم الى منطقتين جويتين خلال اسبوع… امطار رعدية ورياح باردة في احدهما واستمرار للحرارة في الاخرى

2020/09/27 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد، 27 أيلول، 2020، حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، فيما رجح سقوط الأمطار في مناطق جنوب العراق نهاية الاسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور عبر صفحته في “فيسبوك”، إن “اخبار درجات الحرارة في البلاد، فإنه اعتبارا من الليلة وخلال اليومين المقبلين، ستشهد مناطق غرب العراق وجنوب غربه كتلة هوائية معتدلة، أما باقي المناطق فلا تغيير “.

واضاف “اخبار الامطار ، ستشهد البلاد خلال نهاية الاسبوع الجاري، بخار ماء مناسب في الطبقات السفلى + حمل حراري، ومؤشرات اولية لهطول زخات امطار رعدية جنوب العراق”.

وبين أن “زخات المطر ستشمل الكويت ومدن إيران الحدودية”.

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